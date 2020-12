Weniger Verkehrsunfälle vermutlich wegen Corona

Die Leuchtschrift „Unfall“ ist auf dem Dach eines Polizeiwagens zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bad Ems Vermutlich wegen der Corona-Einschränkungen ist in diesem Jahr die Zahl der Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz gesunken. Besonders von März bis Mai waren deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte.

Von Januar bis Oktober 2020 verloren 122 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ihr Leben. Das waren 14 weniger als in den ersten zehn Monaten des Vorjahres. Im Oktober 2020 meldeten die Polizeidienststellen zwölf Todesopfer - eines mehr als im Oktober 2019.