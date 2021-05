Weniger Verkehrstote in Rheinland-Pfalz

Bad Ems Bei Verkehrsunfällen in Rheinland-Pfalz sind in den ersten drei Monaten 21 Menschen ums Leben gekommen. Das waren 14 Menschen weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In den ersten drei Monaten ging die Zahl der Verkehrsunfälle um 15,8 Prozent auf 25 888 zurück. Die amtlichen Statistiker sprachen für Januar und Februar von „historisch niedrigen Unfallzahlen“.

Im März 2021 jedoch lag die Zahl der Unfälle mit 9723 deutlich höher als im März 2020, dem ersten Monat, in dem Auswirkungen der Corona-Pandemie sichtbar wurden.

Bei den Unfällen im ersten Quartal wurden 458 Menschen schwer verletzt, das waren 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.