Weniger tödliche Verkehrsunfälle im Saarland

Klaus Bouillon, Innenminister des Saarlands, vor der Presse. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Im Saarland sind im vergangenen Jahr noch nie so wenige Menschen tödlich verunglückt wie seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen im Jahr 1957. So sank die Zahl der Todesopfer um 25,7 Prozent von 35 im Jahr 2018 auf 26 in 2019. Im Bundesgebiet werde ein Rückgang von 6 Prozent erwartet.



Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik 2019 hervor, die Innenminister Klaus Bouillon (CDU) und Landespolizeipräsident Norbert Rupp am Dienstag präsentierten.

Erfreulicherweise sei im vergangen Jahr kein Kind tödlich verletzt worden, die Zahl der schwer verletzten Kinder sank von 47 auf 42.

„Wir hatten noch nie eine solch gute Statistik - das ist die positivste, die wir je hatten“, bilanzierte Rupp. Gleichzeitig schränkte er ein: „Nur noch 26 Getötete und 704 Schwerverletzte ist in der Tendenz zwar eine erfreuliche Zahl, in Wirklichkeit sind es jedoch 730 schlimme Schicksale in Familien, die teilweise ihr Leben lang geschädigt oder verletzt sind, Schmerzen haben und denen die Freude am Leben zum Großteil genommen wurde.“ Insofern gelte die Aussage, dass jeder Unfall einer zuviel sei und man nicht nachlassen werde, mit kreativen Ideen die Hauptunfallursachen zu bekämpfen.