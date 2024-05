Gesundheit Weniger Todesfälle durch Herzinfarkt in Rheinland-Pfalz

Die Anzahl der Todesfälle durch Herzinfarkt in Rheinland-Pfalz geht zurück. Auch die Zahl der Menschen, die deswegen in Krankenhäusern behandelt wurden, ist in dem Bundesland rückläufig, wie aus der Analyse von Zahlen des Statistischen Bundesamtes durch die Techniker Krankenkasse hervorgeht. Während im Jahr 2005 noch 322 Menschen je 100.000 Einwohner mit einem Herzinfarkt in Kliniken behandelt wurden, waren es 2022 nur noch 215 Patienten je 100.000 Einwohner, wie die Krankenkasse am Mittwoch in Mainz mitteilte. In absoluten Zahlen sei das ein Rückgang von 11.886 (2005) auf 9719 (2022).