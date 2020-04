Weniger Tierseuchendiagnostik und dafür mehr Corona-Tests

Das Gebäude des Landesuntersuchungsamts im Koblenzer Gewerbepark Bubenheim. Foto: Sweco Gmbh/dpa.

Koblenz In den Laboren des Landesuntersuchungsamts (LUA) in Koblenz können künftig bis zu 430 Corona-Tests pro Tag und damit 250 mehr als bislang ausgewertet werden. Das teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Steigerung rühre daher, dass ab dem 14. April Mitarbeiter der Tierseuchendiagnostik bei Corona-Tests helfen sollen. „Dies ist möglich, da sich das Labor-Equipment nicht wesentlich unterscheidet und alle Mitarbeiter entsprechend geschult sind.“