Polizeistatistik Weniger Taser-Einsätze der Polizei im ersten Halbjahr

Seit Einführung der Geräte in der Polizei Rheinland-Pfalz im Jahr 2018 kam es laut Ministerium zu drei Todesfällen, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit einem Einsatz standen. In zwei dieser drei Fälle konnte keine Kausalität zum Einsatz hergestellt werden. In einem Fall vom Mai in Landstuhl (Pfalz) dauerten die Ermittlungen noch an. Dort war ein 38-Jähriger nach einem Polizeieinsatz gestorben.