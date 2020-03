Weniger Straftaten, mehr Täter gefasst

Mainz Rheinland-Pfalz ist nach den Worten von Innenminister Lewentz eines der sichersten Bundesländer in Deutschland - und wird es auch bleiben. Trotzdem: Politische Straftaten, Cyberkriminalität und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nehmen zu.

Die Straftaten in Rheinland-Pfalz sind weiter leicht gesunken - auf den niedrigsten Wert seit 25 Jahren. Zugleich ist die Aufklärungsquote erneut etwas gestiegen. Dennoch gibt es auch wachsende Kriminalitätsfelder, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2019 sagte. So hat die Polizei mehr politische Straftaten registriert, auch Cyberkriminalität und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben innerhalb eines Jahres zugenommen. Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick: