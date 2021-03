Weniger Straftaten im Saarland, aber mehr Tötungsdelikte

Saarbrücken Die Corona-Pandemie wirkt sich im Saarland auch auf die Kriminalitätsstatistik aus: Polizei und Innenminister führen einen Rückgang bei den Straftaten darauf zurück. Es gibt aber auch Schattenseiten in der Statistik.

Die Fallzahl bei der häuslichen Gewalt sank von 2790 auf 2739 Fälle. Dies sei auffällig, sagte Gerald Stock, Leiter der Direktion Kriminalitätsbekämpfung, weil dies der medialen Berichterstattung und den Rückmeldungen aus Frauenhäusern entgegenspreche. Doch offensichtlich kontaktiere nicht jede Frau in der Folge auch die Polizei, vor allem, weil insbesondere in Pandemiezeiten die Existenzängste groß seien. Gerade in diesem Bereich sei das Dunkelfeld sehr hoch: 85 Prozent der Delikte würden nicht oder erst Monate oder gar Jahre später angezeigt. Es sei durchaus möglich, dass die von den Hilfsorganisationen wahrgenommene Steigerung der Fälle erst in der nächsten Kriminalitätsstatistik auftauche.