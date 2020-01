Weniger Straftaten bei Fußballspielen

Mainz Die Zahl der Straftaten bei Fußballspielen in Rheinland-Pfalz sinkt. In der Saison 2018/19 wurden in der 1. und 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regional- und der Oberliga zusammen 276 Straftaten aufgenommen, der niedrigste Wert innerhalb von fünf Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die meisten Straftaten waren in diesem Zeitraum mit 385 in der Saison 2014/15 registriert worden. Das geht aus einer Antwort von Innenminister Roger Lewentz (SPD) auf eine kleine Anfrage der AfD- Abgeordneten Heribert Friedmann und Matthias Joa hervor. Spitzenreiter in der Saison 2018/19 war die Bundesliga mit 116 Straftaten, dies waren zugleich aber 101 weniger als in der Saison zuvor.