Kommunen Weniger Steuereinnahmen: Deutlicher Rückgang in Mainz

Wegen geringerer Einnahmen aus Gewerbesteuern haben die Kommunen in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr auch insgesamt deutlich weniger Steuern eingenommen als im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte, kassierten die Gemeinden und Städte im vergangenen Jahr rund 5,9 Milliarden Euro Steuern. Das waren rund 13 Prozent weniger als 2022.