Weniger Schüler, mehr Lehrer und junge Kollegien

Bildungs-Staatssekretär Hans Beckmann. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Weniger Schüler, mehr Lehrer, kleine Klassen und vergleichsweise junge Kollegien: Die rheinland-pfälzische Landesregierung sieht die Lage der Schulen im aktuellen Schuljahr positiv. Künftig sollten dennoch noch mehr Vertretungslehrer beschäftigt und die Schulsozialarbeit ausgebaut werden, kündigte Bildungs-Staatssekretär Hans Beckmann (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung der Schulstatistik für das laufende Schuljahr in Mainz an.

Rund zwei Prozent der Stunden fielen nach wie vor aus. „Die Herausforderungen, vor denen unsere Schulen stehen, werden immer größer.“