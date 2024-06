Ehe Weniger Scheidungen in Rheinland-Pfalz

Im vergangenen Jahr haben sich in Rheinland-Pfalz weniger Menschen scheiden lassen als noch ein Jahr zuvor. Rund 7100 Ehen seien geschieden worden, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mit. Das seien rund 630 und damit 8,1 Prozent weniger als 2022 gewesen. Die Zahl der Scheidungen sei seit 2011 rückläufig - außer leichten Anstiegen 2016 und 2022.