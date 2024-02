Eingaben Weniger Petitionen von Bürgern an den Landtag

2022 haben sich weniger Bürger mit Bitten und Beschwerden an den Landtag des Saarlandes gewandt: Mit insgesamt 200 Eingaben seien 72 weniger als ein Jahr zuvor behandelt worden, teilte der Landtag am Mittwoch auf Grundlage des Jahresberichts des Ausschusses für Eingaben mit. In den vergangenen elf Jahren haben der Ausschuss jährlich zwischen 180 und 285 Petitionen behandelt.