Weniger Passagiere und mehr Fracht am Flughafen Hahn

Am Flughafen Hahn im Hunsrück herrscht zur Zeit nur wenig Betrieb. Foto: Thomas Frey/dpa

Hahn Der einstige Militär-Airport Hahn kämpft vor dem Winter mit der Corona-Flaute. Deutlich weniger Passagiere heben im Hunsrück ab. Anders sieht es bei der Fracht aus.

Der Hunsrück-Flughafen Hahn verbucht in Corona-Zeiten weiterhin ein Minus bei den Passagierzahlen und ein Plus im Frachtgeschäft. Die Zahl der Fluggäste fiel im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 71,8 Prozent auf 37 905, wie aus der jüngsten Statistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) hervorgeht. Während der ersten zehn Monate 2020 ging ihre Zahl mit Blick auf den Vorjahreszeitraum um 69,3 Prozent auf 408 113 zurück. Laut ADV kommt die Branche in Pandemie-Zeiten nicht aus der Krise: „Weitreichende Reisebeschränkungen und Beherbergungsverbote schüren die Unsicherheit bei der Reiseplanung.“