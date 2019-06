Weniger Menschen beziehen Asylbewerber-Leistungen

Bad Ems In Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr weniger Menschen Leistungen für Asylbewerber bezogen. Am Ende des vergangenen Jahres empfingen rund 16 500 Menschen solche Leistungen, das waren 14 Prozent oder etwa 2500 Menschen weniger als noch Ende 2017, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte.

Seit drei Jahren sinkt die Zahl kontinuierlich: So habe es 2015 noch fast 49 500 Empfänger gegeben.