Weniger klassische Postfilialen, mehr Annahmestellen

Ein DHL-Mitarbeiter steht im DHL-Paketzentrum. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Frankfurt/Main Die Zahl der Postfilialen ist in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wie ein Sprecher des Logistikkonzerns in Frankfurt 25 Jahre nach dem Beginn des Regelbetriebs der Partnerfilialen mitteilte, gab es im Land bis Ende 2019 insgesamt 1315 Niederlassungen.

Im Vergleich zu 1999 entspricht das einem Plus von etwa 19 Prozent.