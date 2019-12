Büros und Wohnungen von Pfarrern durchsucht : Nach Anzeigen weniger Kirchenasyl

Mainz/Düsseldorf Nach einer Reihe von Polizeieinsätzen und Ermittlungsverfahren gegen Pfarrer sind in Rheinland-Pfalz kaum noch Gemeinden bereit, Kirchenasyl zu gewähren.

Besonders aktiv ist hierbei die Evangelische Kirche im Rheinland. „In Rheinland-Pfalz haben wir zurzeit ein Kirchenasyl und sieben Kirchenasyle in Nordrhein-Westfalen, bei denen aber eine Behörde in Rheinland-Pfalz zuständig ist“, teilte deren Sprecher Jens Peter Iven in Düsseldorf mit. Insgesamt geht die rheinische Kirche von aktuell 75 Kirchenasylen in den Gemeinden auf ihrem Gebiet aus.