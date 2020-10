Weniger Häftlinge in rheinland-pfälzischen Gefängnissen

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt. Foto: Frank Molter/dpa

Bad Ems Die Zahl der Häftlinge in rheinland-pfälzischen Gefängnissen ist in diesem Jahr zurückgegangen. Etwa 8000 Gefangene zum Stichtag 31. März 2020 bedeuteten acht Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Erhoben wird die Zahl der Inhaftierten demnach einmal jährlich.