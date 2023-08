Statistik Weniger Gründer, aber mehr Unternehmen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz hat es im vergangenen Jahr weniger Unternehmensgründungen gegeben. „Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation und Zinssprünge haben auch in der Gründungslandschaft in Rheinland-Pfalz Spuren hinterlassen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Arne Rössel, am Donnerstag in Mainz. „Aufgrund der vielfältigen Krisen ist es wenig verwunderlich, dass die Gründungszahlen etwas zurückgegangen sind.“