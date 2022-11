Statistik : Weniger Gewerbe in Rheinland-Pfalz angemeldet

Bad Ems In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, wurden in den ersten neun Monaten des Jahres rund 24.500 Gewerbe angemeldet. Das waren 4,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Darüber hinaus zählte das Amt rund 20.000 Abmeldungen, was einem Anstieg von 1,4 Prozent entspricht.

Unter den Anmeldungen waren 4069 Betriebsgründungen - ein Rückgang von 2,1 Prozent. Dazu gehörten neben Kapital- und Personengesellschaften auch Unternehmen, die einen Eintrag im Handelsregister, eine Handwerkskarte oder mindestens einen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben. Etwa 18 Prozent aller Betriebsgründungen stammten aus dem Handel- und Kfz-Bereich.

