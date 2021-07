Weniger Fahrgäste wegen Corona: Nahverkehr geht in Offensive

Saarbrücken/Mainz Im Südwesten können sich ÖPNV-Kunden ab Sommer auf mehr und verbesserte Angebote freuen. Der öffentliche Nahverkehr will damit Fahrgäste gewinnen, die er in der Pandemie verloren hat.

In den Schulen läuft wieder Präsenzunterricht, Mitarbeiter kehren vom Homeoffice in die Büros zurück, Freizeit- und Kulturstätten sind geöffnet. Das spiegelt sich auch im öffentlichen Personennahverkehr wieder. Doch obwohl sich Busse und Bahnen mit sinkenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie wieder füllen, wollen die Verkehrsverbünde im Saarland und in Rheinland-Pfalz nun mit Vollgas um Kunden kämpfen. Für sie soll es ab dem Sommer attraktivere Tickets und Tarife und ein besseres Angebot geben.