Weniger Borreliose- und FSME-Fälle in Rheinland-Pfalz

Eine Zecke ist auf einem Blatt in einem Garten zu sehen. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Koblenz Bisher hat es in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz etwas weniger FSME- und Borreliose-Erkrankungen nach Zeckenstichen gegeben. Trotzdem rät das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz zur Vorsicht: „Die Plagegeister fühlen sich besonders jetzt sehr wohl: Es ist warm, aber nicht extrem heiß und es ist nicht zu trocken“, sagte LUA-Sprecherin Kerstin Stiefel am Freitag.

In Rheinland-Pfalz wurden dem LUA in diesem Jahr bisher Fälle 169 von Borreliose beim Menschen gemeldet, im Vorjahreszeitraum waren es 192. Die von Zecken übertragene Viruserkrankung FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis) ist dagegen deutlich seltener. Bislang wurde in diesem Jahr noch kein Fall gemeldet, im Vorjahreszeitraum war es einer. Im gesamten Jahr 2018 waren es sechs FSME-Fälle.