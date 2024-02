Kultur Weniger Besucher bei Filmfestival Max Ophüls Preis

In der Festivalwoche waren insgesamt 131 Filme in 226 Vorstellungen auf 15 Leinwänden in acht Spielstätten gelaufen. Die Gesamtauslastung habe bei 75 Prozent gelegen (2023: 72,8 Prozent). Zum Abschluss des Festivals waren am Samstagabend insgesamt 18 Preise in einer Gesamthöhe von knapp 120.000 Euro vergeben worden. Die 46. Ausgabe des Filmfestivals ist vom 20. bis 26. Januar 2025 geplant.