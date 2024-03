Verkehr Weniger Attacken auf Blitzer-Anhänger in Rheinland-Pfalz

Auf Blitzer-Anhänger der Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz hat es 2023 weniger Attacken gegeben. Mit acht Beschädigungen gab es drei weniger als im Vorjahr, wie das Innenministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Meistens sei die Frontscheibe der Geräte besprüht oder beklebt worden. 2021 hatte es noch 16 Fälle von Vandalismus gegen die sogenannten Enforcement-Trailer gegeben. Insgesamt hätten die Blitzer in Anhängern im vergangenen Jahr rund 1,65 Millionen Mal ausgelöst.