Migration Weniger Asylbewerberinnen und -bewerber in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Asylbewerberinnen und -bewerber in Rheinland-Pfalz ist gesunken. In den Aufnahmeeinrichtungen des Landes seien derzeit knapp 4000 Menschen untergebracht, was einer Belegungsquote von gut 61 Prozent entspreche, teilte die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) der Deutschen Presse-Agentur in Trier mit. Im vergangenen Herbst seien die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) zeitweise mit mehr als 7000 Menschen belegt gewesen.