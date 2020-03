Weniger Arbeitslose: März-Statistik zeigt Corona-Krise nicht

Das Logo und der Schriftzug der Agentur für Arbeit. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild.

Saarbrücken Vor der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz noch leicht gesunken. Nach der am Dienstag von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken vorgestellten Statistik für März waren 102 628 Menschen im Land arbeitslos und damit rund 3000 weniger als vier Wochen zuvor.

Gegenüber dem Vorjahresmonat - also dem März 2019 - waren es dagegen über 3500 Jobsuchende mehr. Die Arbeitslosenquote für März dieses Jahres liegt damit der Agentur zufolge bei 4,6 Prozent.