Wenig winterliches Wetter zu Weihnachten

Nur als Silhouetten zu erkennen sind Spaziergänger auf einer Anhöhe in der Dämmerung. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Offenbach Keine Hoffnung auf weiße Weihnachten: Die Weihnachtsfeiertage werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft und wenig winterlich. Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es mit Höchstwerten zwischen sechs und elf Grad recht mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte.

Nach einer regnerischen ersten Tageshälfte könnte am Nachmittag zumindest ein trockener Weihnachtsspaziergang drin sein: Die Schauer lassen dann nach, dazu lockern auch die Wolken lokal auf.