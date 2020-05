Wenig Regen in den kommenden Tagen erwartet: Es bleibt kühl

Ein Kormoran sitzt auf einem Signalmast. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Offenbach Kühl, aber trocken und meist sonnig wird das Wetter in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Dienstag zufolge kann es in den Nächten zu Bodenfrost kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zum Wochenende hin sollen die Temperaturen wieder leicht steigen.