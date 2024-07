Computer Weltweite IT-Störung - Probleme in Rheinland-Pfalz

Auch der Lebensmittelhändler Tegut war von der technischen Störung betroffen. In vielen, aber nicht in allen Filialen funktionierten zwischenzeitlich die Kassensysteme nicht mehr, sagte ein Sprecher. Die Probleme seien am Morgen beim Hochfahren der Kassen zutage getreten. Tegut hat bundesweit nach eigenen Angaben über 300 Märkte in Hessen, Bayern, Thüringen sowie Göttingen, Mainz, Stuttgart und München. Am Nachmittag dann auch hier Entwarnung: Alle 340 Filialen arbeiteten wieder uneingeschränkt, hieß es vom Unternehmen.