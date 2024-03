Geschichte Welttag des Hörens: In Völklinger Hütte Töne entdecken

Geschichte über die Ohren erleben können Besucher zudem bei zwei ständigen Installationen des Künstlers Christian Boltanski: In der Möllerhalle schildern Hüttenarbeiter ihre Erinnerungen und an einem in der Sinteranlage gestalteten Erinnerungsort flüstern Stimmen die Namen von Zwangsarbeitern, die in zwei Weltkriegen in der Völklinger Hütte Zwangsarbeit verrichten mussten.