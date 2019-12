Weltkulturerbe Völklinger Hütte: „Schätze“ aus dem Saarland

Völklingen Bedeutende Exponate aus dem Saarland trägt das Weltkulturerbe Völklinger Hütte 2020 in einer neuen Ausstellung zusammen. Unter dem Titel „Mon Trésor - Europas Schatz im Saarland“ werden ab dem 12. September „Schätze“ aus Archäologie, Technik und Kunst von den Kelten bis heute gezeigt, wie die Welterbestätte am Freitag in Völklingen mitteilte.

Zu überregional wichtigen Objekten gehörten beispielsweise der Halsring der keltischen Fürstin von Reinheim und das Geschirr für den heutigen Orient-Express.