Weltkulturerbe-Antrag für Schum-Städte der Unesco übergeben

Ein Chanukkaleuchter in der Wormser Synagoge. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Mainz Die Anerkennung des jüdischen mittelalterlichen Erbes in Speyer, Worms und Mainz als Weltkulturerbe ist wieder einen kleinen Schritt näher gerückt. Der entsprechende Welterbe-Antrag wurde am Donnerstag in Paris der Unesco übergeben, wie eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Kulturministeriums mitteilte.

Eine Vertreterin der Stabsstelle Unesco-Welterbeantrag Schum-Städte im Ministerium sowie der deutsche Botschafter bei der Unesco, Peter Reuss, hätten ihn weitergereicht an die Leiterin des Welterbezentrums der Unesco, Mechthild Rössler. Mit einer Entscheidung dürfte im Sommer 2021 zu rechnen sein. Schon Anfang März wird eine Mitteilung zur Vollständigkeitsprüfung erwartet.