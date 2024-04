Kampfmittelbeseitigung Weltkriegsbombe wird in Bitburg entschärft

Eine 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe soll am Sonntagnachmittag neben einer Grundschule in Bitburg in der Eifel entschärft werden. Dafür sollen etwa 2000 Menschen in einem Radius von 300 Metern rund um die Fundstelle des Blindgängers ihre Wohnungen vorübergehend verlassen, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Betroffen sei auch das Krankenhaus Bitburg: Fünf Intensivpatienten und 25 weitere Patienten müssen demnach in andere Krankenhäuser gebracht werden.