Weltkriegsbombe soll am Sonntag entschärft werden

Eine Fünf-Zentner-Bombe liegt auf einem Lastwagen des Kampfmittelräumdienstes. Foto: David Young/Archivbild.

Trier Der Kampfmittelräumdienst in Rheinland-Pfalz will eine am Dienstag in Trier gefundene Weltkriegsbombe an diesem Sonntag (22.9.) entschärfen. Dafür müssen rund 2300 Anwohner einen Sicherheitsradius von 500 Metern rund um den 250 Kilogramm schweren Blindgänger verlassen, wie die Stadtverwaltung am Mittwochabend mitteilte.

