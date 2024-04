Notfälle Weltkriegsbombe nahe Stadion in Mainz abtransportiert

Die nahe der Mainzer Mewa Arena gefundene Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag abtransportiert worden. Der Kampfmittelräumdienst habe die Bombe am Vormittag ausgegraben, wie ein Sprecher der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mitteilte. Sie werde nun in ihre Einzelteile zerlegt und entsorgt. Von der Bombe ging keine Gefahr aus, so der Sprecher. Es handele sich um einen eher alltäglichen Fund.