Notfall Weltkriegsbombe in Zweibrücken gefunden: Evakuierung

Zweibrücken · Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montagnachmittag bei Baggerarbeiten in der Zweibrücker Innenstadt entdeckt worden. Sie liege auf dem Grundstück der Verbandsgemeindeverwaltung, teilte die Stadt am Abend mit.

17.10.2023, 05:51 Uhr

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Baggerarbeiten in der Zweibrücker Innenstadt entdeckt worden. Foto: StadtZW/JJ/dpa

Die Entschärfung sei für Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr geplant, vorher müsse ein Gebiet im Radius von 250 Metern um den Fundort evakuiert werden. Die Evakuierung beginne am Dienstagmorgen etwa um 9 Uhr, es gebe dann unter anderem Lautsprecherdurchsagen. Im Sperrgebiet liegen demnach etwa der Zentrale Omnibusbahnhof, eine Tankstelle, zwei Kindergärten und ein Kinderhort. Der Flugverkehr über Zweibrücken werde voraussichtlich ab 10 Uhr eingestellt, hieß es weiter. Auch der Omnibusbahnhof werde dann nicht mehr angefahren. Ab 11 Uhr sollen die Einfallsstraßen in die Innenstadt rund um die Fundstelle der britischen 250 Kilo-Bombe abgesperrt werden. © dpa-infocom, dpa:231016-99-586303/4

(dpa)