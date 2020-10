Weltkriegsbombe in Worms entschärft

Worms Eine am Donnerstag in Worms entdeckte Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist erfolgreich entschärft worden. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz machten die US-amerikanische Bombe am Freitagnachmittag unschädlich, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Die während der Entschärfung gesperrte Bundesstraße 9 am Industriegebiet Nord wurde demnach wieder freigegeben.