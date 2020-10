Weltkriegsbombe in Koblenz entschärft

Vor der Entschärfung einer Fliegerbombe warten Fahrzeuge des Rettungsdienstes vor einem Krankenhaus, um Patienten zu evakuieren. Foto: Thomas Frey/dpa

Koblenz Der Kampfmittelräumdienst hat eine 500-Kilo-Fliegerbombe in Koblenz entschärft. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Tausende Koblenzer mussten am Morgen ihre Wohnungen oder Häuser verlassen. Die US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag vergangener Woche bei Bauarbeiten für einen kleinen Supermarkt im Stadtteil Goldgrube entdeckt worden.

