Weltkriegsbombe in Koblenz entdeckt: Entschärfung am Sonntag

Ein Flatterband mit der Aufschrift Polizeiabsperrung weht an einer Straßensperre im Wind. Foto: Matthias Balk/Archivbild.

Koblenz Bei Bauarbeiten in Koblenz ist am Freitagmittag eine US-amerikanische Weltkriegsbombe gefunden worden. Es handele sich um einen 125 Kilogramm schweren Sprengkörper, teilte die Stadtverwaltung mit. Sie solle am Sonntag entschärft werden.

Dafür werde der Umkreis von 300 Metern rund um die Fundstelle im Stadtteil Horchheim evakuiert. Bis zur Entschärfung bleibe der Ort abgesichert.

Die Bewohner sollten den Gefahrenbereich bis 9.00 Uhr verlassen haben, hieß es am Freitag. Als Aufenthaltsmöglichkeit stehe die Sporthalle im Koblenzer Stadtteil Pfaffendorf zur Verfügung.