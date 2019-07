Weltkriegsbombe in Gerolstein entschärft

Gerolstein Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Mittwoch in Gerolstein erfolgreich eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, kam es dabei zu keinen weiteren Zwischenfällen.

Zuvor hatten rund 300 Menschen das Gebiet in der Umgebung des Fundorts der Bombe vorübergehend verlassen müssen. Sie konnten am Abend in ihre Häuser zurückkehren. Die 125 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe war am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten gefunden worden.