Weltkriegsbombe in Andernach problemlos entschärft

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Andernach In nur gut zehn Minuten hat der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz am Dienstag in Andernach eine 125-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. „Heck- und Kopfzünder des Sprengsatzes ließen sich problemlos entfernen“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Dafür hatten in einem Umkreis von 300 Metern 1160 Anwohner aus 717 Haushalten zur Sicherheit vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen.

Polizei und andere Organisationen kontrollierten vor der Entschärfung, ob sich niemand mehr in der Sicherheitszone aufhält. Es kam laut Stadtverwaltung zu keinen Zwischenfällen. Wer nicht bei Verwandten, Freunden oder Bekannten unterkam, konnte zwei Sporthallen aufsuchen. Das machten aber nur wenige Bürger.