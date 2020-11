Weltkriegsbombe bei Straßenarbeiten in Contwig gefunden

Contwig Bei Bauarbeiten an einer Straße ist in Contwig (Landkreis Südwestpfalz) eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken, Björn Bernhard, am Dienstag mitteilte, entschied der Kampfmittelräumdienst, dass die Bombe gesprengt werden müsse.

Geplant sei die kontrollierte Sprengung am Donnerstag zwischen 12 und 14 Uhr. Bis dahin werde die Bombe sicher in einem Stahltank gelagert, teilte Bernhard mit. Die Zeitung „Rheinpfalz“ hatte zunächst berichtet.