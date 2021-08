Weltkriegsbombe auf BASF-Firmengelände Samstag entschärft

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Eine auf dem Firmengelände des Chemiekonzerns BASF gefundene Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Samstag entschärft. Die Entschärfung des rund 250 Kilogramm schweren Blindgängers inklusive Zünder starte am Samstagmorgen auf dem Ludwigshafener Werksgelände, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Für Mitarbeiter und Bürger bestehe keine Gefahr, da die Bombe gesichert sei: Es wurde eine 6,5 Meter hohe Sicherheitspyramide um den Blindgänger errichtet, die größtenteils aus Sand besteht.

Die britische Fliegerbombe war am 29. Juli auf dem BASF-Gelände gefunden worden. Während der Entschärfung werden umliegende Straßen sowie Teile des Firmengeländes gesperrt. Eine Evakuierung oder ein Produktionsstopp seien allerdings nicht nötig.