Weltkriegs-Fliegerbombe in Kaiserslautern entschärft

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Kaiserslautern Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitagabend in Kaiserslautern entschärft worden. „Die Bombe wurde gegen 21.30 Uhr erfolgreich entschärft“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die nahe Autobahn A6 wurde kurz danach wieder freigegeben - sie war zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen voll gesperrt.

