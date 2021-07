Welterbetitel für Bad Ems: Drei Kurorte ausgezeichnet

Fuzhou/Bad Ems Nun hat auch Bad Ems die begehrte Auszeichnung als Unesco-Welterbe. Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen haben zusammen mit acht anderen europäischen Kurorten als „Große Bäder Europas“ den begehrten Titel.

Bad Ems in Rheinland-Pfalz kann sich künftig in einem Atemzug etwa mit den Pyramiden von Giseh in Ägypten und der Inka-Stadt Machu Picchu in Peru nennen. Die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (Unesco) zeichnete Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen am Samstag zusammen mit acht anderen europäischen Kurorten als „Große Bäder Europas“ als Welterbe aus. Auch die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt ist seit Samstag Welterbe. Das zuständige Komitee der Unesco traf die Entscheidungen auf seiner 44. Sitzung in der chinesischen Stadt Fuzhou. Mit dem begehrten Titel werden nur Kultur- und Naturstätten von herausragendem universellen Wert ausgezeichnet.