Welterbe der Schum-Stätten bereitet sich auf Besucher vor

Worms Die Anerkennung der Unesco ist erreicht. Jetzt steht mit der Umsetzung der Management-Planungen viel Arbeit an in Speyer, Worms und Mainz.

Ein halbes Jahr nach Aufnahme der jüdischen Stätten des Mittelalters in Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe bereiten sich die drei Städte auf die Umsetzung des Besucherkonzepts vor. Um das Management der Stätten kümmert sich künftig Felix Tauber, der bisher bei der Stadt Mainz am Projekt für den Unesco-Welterbeantrag mitwirkte. Er übernimmt zum 1. Februar auch die Nachfolge von Susanne Urban in der Geschäftsführung des Vereins der Schum-Städte, der im „Haus zur Sonne“ in Worms seinen Sitz hat. Der Name Schum leitet sich von den hebräischen Anfangsbuchstaben der drei Städte ab.