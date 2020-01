Welterbe-Antrag der Schum-Stätten geht am Montag zur Unesco

Mainz Der Antrag für die Aufnahme der jüdischen Vergangenheit von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe wird am kommenden Montag bei der Weltkulturorganisation in Paris eingereicht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) werde den Antrag für die Schum-Stätten am gleichen Tag in der Neuen Synagoge in Mainz offiziell unterzeichnen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Schum bezeichnet die jüdische mittelalterliche Tradition von Speyer, Worms und Mainz - nach den hebräischen Anfangsbuchstaben Schin für Schpira (Speyer), Waw für Warmaisa (Worms) und Mem für Magenza (Mainz).

Die Arbeit am Welterbe-Antrag begann 2016 unter Federführung des Landes Rheinland-Pfalz. Dafür verantwortlich war eine Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern mehrerer Universitäten, der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), des Vereins Schum-Stätten, den Städten Speyer, Worms und Mainz sowie der jüdischen Gemeinde Mainz/Worms. Das rund 600 Textseiten umfassende Nominierungsdossier stellt den außergewöhnlichen universellen Wert der Stätten dar, der für die Aufnahme ins Unesco-Welterbe gefordert wird.