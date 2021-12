Weltenbummler mit Rekord bei Schulbau: Preisverleihung

Kroppach Der Westerwälder Weltenbummler-Pilot Reiner Meutsch hat mit seiner Stiftung 2021 eine Rekordzahl von Schulen in Entwicklungsländern gebaut. Am Donnerstagabend sollte er in Hachenburg im Westerwald einen Preis des rheinland-pfälzischen Landesverbands des Deutschen Kinderschutzbundes bekommen.

„Wir haben 2021 trotz Corona und Ahrtal-Flut 121 Schulen eröffnet, so viele wie noch nie in einem Jahr“, sagte der Ex-Reisemanager und Radiomoderator der Deutschen Presse-Agentur. „Alle drei Tage gibt es also eine neue Schule.“

Insgesamt habe er in elf Jahren bisher 561 Schulen bauen lassen, vor allem in Afrika, aber auch in Asien und Lateinamerika, finanziert von Spendern und Sponsoren. „110 000 Schüler in 52 Ländern besuchen unsere Schulen“, teilte Meutsch mit. „Jede kostet rund 50 000 Euro und ist für 200 bis 300 Kinder gedacht.“ Schule Nummer 561 sei erst am Mittwoch (8.12.) im westafrikanischen Togo eröffnet worden.

Meutsch hatte das Reiseunternehmen Berge & Meer mitgegründet und 2009 verkauft. 2010 ging der 66-Jährige mit einem kleinen Flugzeug auf Weltreise - 108 000 Kilometer, 77 Länder, fünf Kontinente. Zugleich unterstützte er den Bau der ersten fünf Schulen. Zudem gründete er die Stiftung Fly & Help mit nun zwölf Mitarbeitern.

Zu dem mit 3000 Euro dotierten Preis des Kinderschutzbundes sagte Meutsch, der in Kroppach im Westerwald wohnt: „Das Geld geht an meine Stiftung. Der Preis einer Organisation für Kinder lenkt noch mehr Aufmerksamkeit auf unsere Arbeit ebenfalls für Kinder. Da bin ich sehr glücklich.“

Der Kinderschutzbund betonte: „Nur Kinder, die schreiben, lesen und rechnen können, haben eine Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft.“ Dies motiviere Meutsch zu seinem Wirken. Er kümmere sich um den Bau von Schulen an Orten, „wo vorher eine Strohhütte stand oder ein Baum einer 100-köpfigen Klasse ein bisschen Schutz spendete“.

