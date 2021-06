Welcome-Projekt: Katholische Hochschule betreut Geflüchtete

Mainz Unterschiedliche Bildungssysteme und langwierige Anerkennungsverfahren erschweren den Weg von Flüchtlingen ins Studium. Unterstützung gibt ein vor fünf Jahren gestartetes Projekt in Mainz.

Seit dem Start eines Welcome-Projekts für Geflüchtete an der Katholischen Hochschule Mainz sind dort zwölf Menschen begleitet worden. Etwa die Hälfte von ihnen nahm nach Angaben der Hochschule im Anschluss an eine Gasthörerzeit ein reguläres Studium auf. Aktuell sind drei Studierende mit Fluchterfahrung an der Katholischen Hochschule eingeschrieben. Zwei Gasthörerinnen haben die Möglichkeit, sich ab Oktober dafür zu entscheiden.

Es gebe große Unterschiede zwischen den Bildungssystemen in Syrien und Deutschland, sagt Alsaadi. „Zum Beispiel sind Hausarbeiten und Präsentationen hier viel wichtiger, das gibt es in Syrien so nicht.“ Zur Verbesserung seiner Deutschkenntnisse nimmt er an einem Sprachkurs mit einem Schwerpunkt auf wissenschaftlichen Texte teil, der im Welcome-Projekt entwickelt wurde und von der Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Stiftung unterstützt wird.