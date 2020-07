Weizsäcker-Mordprozess: Psychiatrisches Gutachten erwartet

Berlin Der Prozess um den gewaltsamen Tod des Berliner Arztes Fritz von Weizsäcker wird heute am Landgericht in der Hauptstadt fortgesetzt. Das psychiatrische Gutachten über den geständigen Angeklagten wird erwartet.

Der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker war am 19. November 2019 durch einen Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrags in der Schlossparkklinik Berlin getötet worden. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen.